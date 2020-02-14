7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili soruşturma sonlandı 34 şüpheli için istenen cezalar

Terör örgütü FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık 8 yıldır süren "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Şüpheliler kim?

İddianamede, şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Gülen ile yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci bulunuyor.

Kumpas öncesi 2 FETÖ'cü ABD'ye gitti

İddianamede ayrıca kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.