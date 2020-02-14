Erdoğan Uludağ gerçek Robin Hood değilmiş! Haluk Levent 'ben tanıyorum' dedi
TÜRKİYE'de yoksul insanların, bakkalda borç defteri kabarık olanların borçlarını ödeyen ve Robin Hood, Hızır gibi adlarla anılan hayırseverin Erdoğan Uludağ olduğu açıklanmıştı. Ancak Haluk Levent, "Ben Robin Hood’u tanıyorum' diyerek Erdoğan Uludağ'ın o olmadığını açıkladı.
Birçok gecekondu bölgesinde kapıların önüne para bırakan veya bakkaldaki veresiye defterlerinde insanların borçlarını ödeyen "Robin Hood" lakaplı hayırseverin iş insanı Erdoğan Uludağ olduğu iddia edilmişti. Erdoğan Uludağ da verdiği bir röportajla 'bakkal borçlarını' kapattığını açıklamıştı. Ancak ortaya çıktı ki gerçek Robin Hood ya da vatandaşın taktığı isimle 'Hızır' o değilmiş. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten Robin Hood açıklaması geldi.
Kurucusu olduğu AHBAP derneği aracılığıyla birçok sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atan şarkıcı Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın derneklerine yardım eden arkadaşlarından biri olduğunu ancak gerçek Robin Hood olmadığını söyledi.
Haluk Levent yaptığı paylaşımında, "Sevgili Erdoğan kardeşimiz de bir hayırsever ve o da zaten Robin Hood olmadığını söyledi. Ben ise Robin Hood’u tanıyorum. O isterse ismini açıklarım ama istemiyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan Uludağ ismi nereden ortaya çıktı
Kiminin bakkal borcunu ödedi, kiminin kapısına bir tomar para bıraktı... Yoksul mahallelinin gözünde 'Hızır' gibi görüldü. Sıkıntıda, darda olan ailelere nefes oldu. Aylarca kim olduğu merak konusu oldu. Dün DW'leye röportaj veren Erdoğan Uludağ'ın o isim olduğu söylendi.