Ankara'da kesik baş cinayeti sevip de evlenemediği kadını öldürüp intihar etti

ÇANKAYA'da 9 Şubat'ta bulunan kesik baş ve kadın gövdesinin 58 yaşındaki Melahat Ayhan'a ait olduğu belirlendi. Katilin, Ayhan ile akraba olan ve yıllar önce evlenmek istemesine rağmen evlenemeyen Mehmet Köse olduğu ortaya çıktı. Köse intihar etti.

9 Şubat günü Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor deresi mevkisinde halı yıkama dükkanı olan bir vatandaş, metruk arazideki köpeklerin kavga ettiğini gördü. Olay yerine giden vatandaş köpeklerin yanında derisi yüzülmüş halde bir insan başı olduğunu gördü.

Vücudu başından 600 metre ilerde bulundu

Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde, cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin vücut kısmını, olay yerine 600 metre uzaklıkta buldu.

Cesedin sağ kolu bulunamadı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerinde buldukları bıçak ve cesedin porselen dişlerinden yaptıkları çalışma ile kayıp olduğu ihbarı ile ailesince aranan Melahat Ayhan'ın (58) kimliğine ulaştı. Ayhan'ın cesedi oğlu tarafından teşhis edildi.

Yıllar önce evlenmek istemiş ama evlenememiş

Kellesinden 600 metre uzakta bulunan cesedin sağ kolunun olmadığı görüldü. Cesedin Ayhan'a ait olduğu belirleyen ekipler, Ayhan ile akraba olan ve yıllar önce evlenmek istemesine rağmen evlenemeyen Mehmet Köse'nin (58) izine ulaştı.

Gecekonduda kendini asarak intihar etti

Mamak'ta bir gecekonduda saklandığı belirlenen Köse'yi gözaltına almak için 10 Şubat'ta adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının cansız bedeni ile karşılaştı. Mehmet Köse'nin, saklandığı metruk evde kendini astığı belirlendi.

Başkalarıyla evlenmelerine rağmen görüşmeyi sürdürmüşler

Köse ile Ayhan'ın başka kişilerle evlendikleri halde görüşmeyi sürdürdükleri, ikili arasında çıkan tartışmanın sonucunda olayın kavgaya dönüştüğü ve Köse'nin Ayhan'ı öldürerek, intihar ettiği öğrenildi.