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Bu sefer olayın adresi Denizli! Eski sevgilisi 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı eski sevgilisi, 26 yaşındaki genç kızı 5 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2264 sokak ikamet eden 26 yaşındaki kadın, eski sevgilisi Zeki Özen ile evinin önüne konuşmak için çıktı. Belli bir süre sonra tartışmaya başlayan G.K. ve Zeki Özen, yanında bulunan bıçak ile G.K.’yı 5 farklı yerinden bıçaklamasının ardından kaçtı.

Bir anda kanlar içerisinde kaldı

O sırada evde bulunan arkadaşı G.K.’yı kapının önünde kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis gelirken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan G.K.’yı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis hemen yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikamet ettiği Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi’nde gözaltına aldı.

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