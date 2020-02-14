Merkez Bankası açıkladı! Cari denge 2.8 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası, 2019 yılı aralık ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre cari denge aralık ayında 2.8 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığı 2018 yılının aralık ayına göre 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2019 yılının on iki aylık döneminde cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Cari işlemler fazlası

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 1 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Aralık ayına göre 214 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 112 milyon dolara yükseldi.

Yatırım geliri kalemi

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının Aralık ayına göre 75 milyon dolar artarak 955 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 milyon dolar artarak 291 milyon dolara yükseldi.