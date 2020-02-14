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Rus Sözcü Maria Zaharova'dan küstah İdlib açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan İdlib'le ilgili küstah açıklamalar geldi. Zaharova "Davet edilmediğiniz bir ülkenin topraklarında size saldırı olması doğaldır" dedi.

Türkiye, İdlib'de yaşanan bombardımanlar nedeniyle oluşan göç dalgasını engelleyebilmek için elinden geleni yapıyor. Rusya'nın hava desteğini alan Esad rejiminin masum insanları katletmemesi için bölgede bulunan Türk askeri, rejimin iki kez hedefi oldu. Türkiye'nin Mehmetçik'e karşı düzenlenen saldırılara verdiği cevap oldukça ağır oldu. Öldürülen rejim askerlerinin sayısı 200'ü aştı.

Saldırı olması normaldir

Bölgede yaşanan gerilime ilişkin Rusya'dan küstah bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Davet edilmediğiniz bir ülkenin topraklarında size saldırı olması doğaldır" dedi.

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