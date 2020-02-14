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MSB: K.Irak'ın Kandil bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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