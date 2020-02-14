MSB: K.Irak'ın Kandil bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!

Ankara'da kesik baş cinayeti sevip de evlenemediği kadını öldürüp intihar etti

7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili soruşturma sonlandı 34 şüpheli için istenen cezalar

İlker Başbuğ Uğur Dündar'a konuştu ve amacının ne olduğunu açıkladı