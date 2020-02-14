MSB: K.Irak'ın Kandil bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/LNXDPtySG7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2020