Adem Büyük Falcao'yu solladı 10 kurbanı boşuna kestirmemiş

Galatasaray'da yıllık 3.5 milyon liraya oynayan Adem Büyük, attığı 9 golle 5 gollü Falcao’yu geride bırakmasını bilirken Kolombiyalı yıldızın kazancı gösterdiği performansla ters orantılı.

Galatasaray'ın golcüleri Radamel Falcao ve Adem Büyük’ün maliyet/fayda oranındaki istatistikleri görülmeye değer.

Sezon başında kadroya katılan 32 yaşındaki Adem Büyük, son kupa maçında attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu. Başarılı forvet bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında attığı 9 golle 5 kez fileleri havalandıran takımın bir diğer forveti Falcao’yu geride bıraktı.

Akşam'ın haberine göre; Kolombiyalı golcü bu sezon sakatlık nedeniyle sadece 15 maçta görev aldı. Sizler için iki oyuncunun maliyetlerini masaya yatırdık ve karşımıza ilginç bir tablo çıktı. İşte iki oyuncunun detaylı maliyetleri;

Şu ana kadar 500 bin euro bonus kazandı

Falcao’nun yıllık garanti ücret maliyeti 5 milyon euro. Kolombiyalı yıldıza 2 milyonu peşin, 3 milyon euro 10 taksitle ödeniyor. 34 yaşındaki golcünün sözleşmesinde 5 maça ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 10 maçta daha ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 14 maçta daha ilk 11 çıkarsa 600 bin euro, toplamda 29 maça ilk 11 çıkarsa 1.6 milyon euro ekstra ücret kazanacağı yazıyor. Bu nedenle Falcao şu ana kadar 500 bin euro bonus kazandı.

Her maç için para alıyor

Tecrübeli isim UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için ise 8 bin euro alıyor.

5 milyon 616 bin euro

Falcao, Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta oynadı ama takım galibiyet alamadı. Kupada oynadığı 3 maçta G.Saray 2 galibiyet aldı. Bu performansıyla 16 bin euroyu kasasına koydu. Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alan Falcao, 100 bin euro ek gelir elde etti. 34 yaşındaki oyuncunun toplam ekstra bonus maliyeti 116 bin euro. Yıllık garanti ücreti ile beraber şu ana kadar Falcao, 5 milyon 616 bin euro (36 milyon 974 bin TL) kazandı.

Falcao’nun maliyeti tam 11 Adem Büyük maliyeti ediyor

Adem Büyük ise sezon başında G.Saray’a 2 yıllık imza attı. İlk yıl için 3.5 milyon TL ikinci yıl için ise 4 milyon TL sabit transfer ücreti alacak. Yani Falcao’nun maliyeti tam 11 Adem Büyük maliyeti ediyor. Falcao’nun 616 bin euroluk bonusları bile Adem’in yıllık ücretini geçiyor.

10 tane küçük baş kurban kestirdi

Son dönemde performansını yukarı çıkaran Adem Büyük, sakatlık ve nazardan korunmak için 11 Şubat’ta tam 10 tane küçük baş kurban kestirdi. Büyük, kestirdiği kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bu hayır sonrası Alanya ile oynanan kupa karşılaşmada Adem tam iki gol atarak maça damga vurdu.