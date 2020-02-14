FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan Burak Oğuz duruşmada FETÖ imamı sorusunu kabul eti

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı İbrahim Burak Oğuz, örgütün mahrem imamı Hüseyin Çakıroğlu ile ABD'ye aynı uçakta yan yana gidip geldiklerini kabul etti.

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına başlandı.

İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oğuz ve avukatı katıldı. Yoğunluk nedeniyle adliyenin sosyal tesisinde görülen duruşmayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de aralarında bulunduğu bir grup CHP'li de izledi.

Örgütün mahrem imamı Hüseyin Çakıroğlu ile ABD'ye yan yana gittiğini kabul etti

Duruşmada örgütün üst düzey yöneticilerden Hüseyin Çakıroğlu ile ABD ziyaretinde uçakta yan yana gittiklerini kabul eden Oğuz, ziyaret sonrası yine uçakta yan yana döndüklerini söyledi.

Hakimin "Çakıroğlu Gülen'i ziyaret etmiş midir? sorusuna Burak, "Bilmiyorum konuşmadım muhtemelen etmiştir" yanıtını verdi.

Babasının “Benim çocuğum FETÖ’cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur” dediği iddiası gündeme oturmuştu

PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından dosyadaki ayrıntı dikkat çekmişti. Savcılık sorgusunda Başkan Oğuz'a babasının seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, "Benim oğlum FETÖ'cüdür. Onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" şeklindeki konuşmalar yaptığı iddia edildi. Savcı Oğuz'a sorgusunda babasıyla ilgili soru da sorarken meseleyi ayrıntılı şekilde anlatmasını istedi. Oğuz ise, "1991 yılında kardeşimi kaybettim. O dönemde babamla annemin arası açılınca aramıza küslük girdi. Ardından sorunu giderdik ve barıştık. Bunun dışında başka bir sebepten dolayı görüşmeme durumu söz konusu değil" diye yanıt vermişti.