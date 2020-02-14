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Sabiha Gökçen'de düşen uçağın ikinci pilotundan kafa karıştıran ifade 'Kule inmeyin demedi'

SABİHA  Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili, kulenin pilotları 'inmeyin' diye uyardığı açıklanmıştı. Hastanede ifadesi alınan uçağın yardımcı pilotu Ferdinant Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. 

Hastanede ifadesi alındı

Soruşturma kapsamında dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı.  Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi.  İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden  Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi. 

Kule 'inmeyin' demedi iddiası

Pondaag'ın ifadesinde "Olay günü kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtmediğini, 'pas geçin' talimatı almadıklarını ve bu nedenle kendilerine iletilen mevcut veriler ışığında piste inebileceklerini düşünerek uçağı indirdiklerini söylediği" öğrenildi. 

İndikten sonra uçak kaydı, pistte tutamadık

Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi.  Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi. 

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