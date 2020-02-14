Erdoğan'dan Pakistanlılara sitem! Batıyı tercih ediyorsunuz alışkanlığınızı değistirin

Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Pakistan halkının tedavi için Batılı ülkeleri tercih etmesine sitem ederek, Türkiye'yi tercih etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Erdoğan, "Bu alışkanlığı değiştirmek gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah gittiği Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Erdoğan, Pakistan halkına bir konuda sitemde bulundu. "Pakistan halkının tedavi için Batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendim" diyen Erdoğan, Pakistan halkını sağlık turizmi adına Türkiye'ye davet etti. Erdoğan, "Gerek hizmette gerek fiyatlardaki uygunlukta Türkiye, Batı'dan çok çok ileri" ifadelerini kullandı.

"Geçen sene 500 bin kişi ağırladık''

Türkiye'deki sağlık sisteminin Batılı ülkelerden daha iyi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Bilhassa en son teknolojiye sahip şehir hastaneleri projelerimizde sağlık hizmetlerinin standardını yeniden belirledik. Gerek hizmette gerek fiyatlardaki uygunlukta Türkiye, Batı'dan çok çok ileri. Kamu özel işbirliği kapsamında 13 bin 417 yatak kapasiteli 10 adet şehir hastanesini açtık.

Geçen sene yurt dışından 500 bin kişiyi sağlık turizmi kapsamında ülkemizde ağırladık.

"Pakistan halkının tedavi için daha çok Batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendim. Ancak, artık bu alışkanlığı değiştirmek gerekiyor. Türkiye artık sağlık alt yapısında büyük bir aşama kaydetmiş ve dünya sağlık turizminin ana destinasyonlarından biri haline gelmiştir"

Pakistanlı kardeşlerimizin de yeni rotası, aynı tedavi hizmetlerini çok daha uygun fiyatlara ve dostane bir ortamda size sağlayan Türkiye olmalıdır. İnşallah el ele, omuz omuza vererek bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Tüm hedeflerimize ulaşmamıza imkan verecek stratejik ekonomik çerçeveyi inşallah bugün İmran kardeşimle birlikte imzalayacağız"