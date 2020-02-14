YKS başvuru ne zaman 2020 YKS sınav tarihleri

Üniversite sınavı olan YKS bu sene 20-21 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları ise 5 Şubat Çarşamba günü başladı. YKS kılavuzuna gire başvuruları 3 Mart'ta sona erecek. YKS başvuru ücreti her sınav için 70 lira oldu. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrenciler ise 140 lira ödeyecek. İşte YKS başvuru yapma ekranı AİS girişi

Üniversite sınavı olan YKS başvuruları 5 Şubat Çarşamba günü başladı. YKS başvuruları 3 Mart'a kadar devam edecek. 2020 yılında YKS sınavları 20-21 tarihinde yapılacak. Öğrenciler YKS sınavı için sınav başına 70 lira ücret ödeyecek. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrenciler ise 140 lira ödeyecek. ÖSYM'nin yayınladığı YKS 2020 kılavuzuna göre sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak. İlk kez başvuracak olan öğrenciler ise ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla müracatlarını tamamlayabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya devam ediyor. AİS sistemi üzerinden ya da ÖSYM büroları aracılığıyla yapılan başvuruların tamamlanası için başvuru ücretlerinin belirlenen bankalara yatırılması gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınav için başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.