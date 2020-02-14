İnsan hakları eylem planı 1 ay içinde tamam! Tüm anneler plana girecek

İnsan Hakları Eylem Planı, bir ay içinde hazır olacak. Taslak plan sonrasında tartışmaya açılacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi’nde akademisyenler, hukukçular ve medya temsilcilerinin katıldığı dördüncü eylem planı hazırlık toplantısında, katılımcıların görüşlerini dinleyerek notlar aldı.

Tüm anneler plana girecek

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre Adalet Bakanı Gül, 'Cumartesi anneleri' ile 'Diyarbakır anneleri'nin çabalarının da plana girmesi önerisi üzerine şunları söyledi:

Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için bu planı hazırlıyoruz. Bu kapsamda yapacağımız düzenlemeler demokrasimizin daha da güçlendirilmesine hizmet edecek.

Cumartesi, pazar anneleri değil tüm anneler plana girecek.

Eylem Planı’nın hazırlık sürecini katılımcı bir anlayışıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, her türlü görüş ve önerileri belirleyerek, Bakanlığımız koordinasyonunda hükümet planı haline getirilmesi sağlanacak.