HABER /  GÜNCEL

İnsan hakları eylem planı 1 ay içinde tamam! Tüm anneler plana girecek

İnsan Hakları Eylem Planı, bir ay içinde hazır olacak. Taslak plan sonrasında tartışmaya açılacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi’nde akademisyenler, hukukçular ve medya temsilcilerinin katıldığı dördüncü eylem planı hazırlık toplantısında, katılımcıların görüşlerini dinleyerek notlar aldı.

Tüm anneler plana girecek

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre Adalet Bakanı Gül, 'Cumartesi anneleri' ile 'Diyarbakır anneleri'nin çabalarının da plana girmesi önerisi üzerine şunları söyledi:

Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için bu planı hazırlıyoruz. Bu kapsamda yapacağımız düzenlemeler demokrasimizin daha da güçlendirilmesine hizmet edecek.

Cumartesi, pazar anneleri değil tüm anneler plana girecek.

Eylem Planı’nın hazırlık sürecini katılımcı bir anlayışıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, her türlü görüş ve önerileri belirleyerek, Bakanlığımız koordinasyonunda hükümet planı haline getirilmesi sağlanacak.

İlki 2014’te hazırlanmıştı

İlk eylem planı 2014’te hazırlanmıştı. Bu planda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdindeki ihlal alanlarını çözmeye yönelik faaliyetler öngörülmüştü. Yeni eylem planında, AİHM kararlarının yanı sıra diğer belgeler de titizlikle incelendi ve insan hakları alanındaki yeni gelişmeler dikkate alındı. Planla, geniş katılımlı toplantılar düzenlenerek, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü alanları başta ihtiyaç analizleri yapılıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri DEAŞ'lı teröristler 'Kartal ve kelebek' emojili şifre kullanmış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş'a milyonlar gelebilir!
Erdoğan'dan Pakistanlılara sitem! Batıyı tercih ediyorsunuz alışkanlığınızı değistirin
Ak Parti vekili Burhan Kuzu hakkında inceleme başlatıldı
İş arkadaşlarını döverek öldürdüler öldürme sebepleri şoke etti
'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasında tansiyon yükseliyor! Kılıçdaroğlu da harekete geçti
FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan Burak Oğuz duruşmada FETÖ imamı sorusunu kabul eti
ÖNCEKİ HABERLER
Sevgililer Günü için en önemli yazılar 2020 14 Şubat sözleri
2020 ara tatil kaç gün ne zaman başlıyor MEB takvimi
AYM gazetecilerin 'yıpranma payı' düzenlemesini iptal etti
Kadir Şeker'in cezaevine girdikten sonra bakın ailesinden ilk isteği ne olmuş
Ramazan 2020'de ne zaman ilk oruç ne zaman başlıyor?
Erdoğan Uludağ kimdir? Herkese para dağıtıyor Hızır diye anılıyordu
Yorumlar