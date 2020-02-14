Özgür Gündem davasında karar çıktı! Yazar Aslı Erdoğan'a beraat verildi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında mahkeme Aslı Erdoğan hakkında, "silahlı terör örgütü propagandası" suçundan düşme, diğer suçlardan beraat kararı verirken; yazar Necmiye Alpay da tüm suçlardan beraat etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki 16. duruşmaya, sanıklar Necmiye Alpay, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı, Bilir Kaya ve Eren Keskin katıldı. Aslı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu diğer sanıkları ise avukatları temsil etti. Duruşmada, sanıklar ve sanık avukatları, mütalaaya karşı son savunmalarını yaparak, beraat talep etti.

Aslı Erdoğan'a berat

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aslı Erdoğan hakkındaki iddiaya konu yazıların tarihiyle suça konu edilen iddianame tarihi arasında, 5187 sayılı Basın Kanunu'nda belirtilen 4 aylık sürenin geçtiğini ifade etti.

Bu gerekçeyle sanık Aslı Erdoğan hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın düşmesine karar veren mahkeme, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarını işlemediği gerekçesiyle de Erdoğan'ın beraatini kararlaştırdı.

Necmiye Alpay da tüm suçlamalardan beraat etti

Mahkeme, sanıklar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında da "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarını işlemediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle beraat kararı vererek, Erdoğan, Alpay ve Aykut'un, özgürlüklerinin kısıtlanması nedeniyle zararlarını kararın kesinleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde talep edebileceklerini hatırlattı.

Firari sanıkların dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama emri bulunan ve savunmaları alınamayan firari sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu'nun dosyanın ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesini kararlaştırdı.

Sanıklar Kemal Sancılı, Eren Keskin, Bilir Kaya ve İnan Kızılkaya'nın avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talep ettiklerini belirten heyet, bu sanıklar yönünden de dosyanın ayrılması ve yargılamanın başka bir esas üzerinden devam etmesi hükmü kurdu.