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Yakup Süt kimdir mafya lideri aslen nereli yakalandı

Mafya lideri Yakup Süt düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan Yakup Süt’ün suç dosyası kabarık. Peki Yakup Süt kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Yakup Süt'ünde aralarında bulunduğu 53 şüpheli yakalandı. Yakup Süt, 1998 yılında Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın silahla yaralanmasını azmettirmek suçundan yakalanmıştı. Peki, Yakup Süt kimdir? İşte Mafya lideri Yakup Süt hakkında bilgiler...

Mafya lideri Yakup Süt, 14 Şubat 2020’de İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Daha Çek senet mafyası adına tefecilik yapmak, iki kişiyi öldürmek suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılan Yakup Süt’ün suç dosyası kabarık.

Çek senet mafyası adına tefecilik yapmak, iki kişiyi öldürmek suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılan Yakup Süt, ilk olarak Kırklareli Cezaevi'nden firar etmişti. Firardayken, 1994 yılı Mayıs ayında, ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ın firarını organize ederken yakalanan Yakup Süt ikinci kez, duruşma için getirildiği Şişli Adliyesi'nden firar etmişti.

1998 yılında Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın silahla yaralanmasını azmettirmek suçundan yakalanan Yakup Süt, üçüncü ve son firarını, 16 Mayıs 1999 günü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gerçekleştirdi. Daha önce ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ın firarını organize ederken yakalanan Yakup Süt ikinci kez, duruşma için getirildiği Şişli Adliyesi'nden firar etmişti. 1998 yılında Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın silahla yaralanmasını azmettirmek suçundan yakalanan Yakup Süt, üçüncü ve son firarını, 16 Mayıs 1999 günü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gerçekleştirdi. Daha önce ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ın firarını organize eden Yakup Süt'ü yakalamak için, 1999 yılı Mayıs ayı sonunda Edirne, Çanakkale, Bursa ve Eskişehir hattında geniş çaplı operasyonlar yapıldı. Polis son olarak, Yakup Süt'ün sevgilisi Songül Atuğ'u takibe aldı. Songül Atuğ, 3 Haziran 1999 günü, Marmaris'e giderek Yakup Süt'le buluştu. Ekipler Yakup Süt'ü, Rodos Adası'na kaçmaya hazırlanırken son anda yakaladılar

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