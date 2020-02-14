Kayıp Gülistan Doku'yu buz tutan baraj gölünde aradılar

Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 41’inci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Jandarma Genel komutanlığına bağlı Diyarbakır JAK ekibi, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Adıyaman polis su altı arama kurtarma ekibi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri katılıyor.