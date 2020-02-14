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Arda Turan Urawa'ya transfer olacak mı?

Barcelona forması giyen Arda Turan, Japonya Ligi takımlarından Urawa'ya transfer olacak iddiasına yanıt verdi.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra adı uzun bir süre Galatasaray'la anılan ancak Mustafa Cengiz'den veto yedikten sonra Barcelona'ya geri dönen Arda Turan'ın geleceği merak ediliyordu.

Yıldız futbolcunun Japonya Ligi takımlarından Urawa ile görüşme halinde olduğu öne sürülmüştü. Bu gelişme sonrası TRT Spor'un ulaştığı Arda Turan, geleceği hakkında açıklama yaptı.

''Hiç kimseyle görüşme yapmadım''
TRT Spor'a konuyla ilgili konuşan Arda Turan, "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor
Bu sezon Medipol Başakşehir'de 12 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Arda Turan'ın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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