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Schumacher'in son hali 1.2 milyon euroya basına sızdırıldı

Efsane pilot Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğraf sızdırıldığı ve bu kare için 1 milyon pound (1.2 milyon euro) istenildiği iddia edildi.

2013 yılında Fransız Alpleri'ndeki kayak merkezinde geçirdiği kaza sonrasında ağır yaralanarak komaya giren ve tedavisi hâlâ devam eden efsane F1 pilotu Michael Schumacher ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mirror'da yer alan habere göre, Schumacher'in sağlık durumunun nasıl olduğuna yönelik son açıklama, 2014'ün ortalarında ailesi tarafından yapılmıştı ve geride kalan beş yıllık süreçte hiçbir resmi açıklama gelmedi.

Schumacher'in fotoğrafı basına sızdırıldı
Michael Schumacher'in son halinin ise nasıl olduğu tüm dünya tarafından merak ediliyor. İngiliz medyası gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Habere göre Schumacher'in fotoğrafı basına sızdırıldı ve bu fotoğraf için 1 milyon pound (1.2 milyon euro) isteniyor.



Yatakta yattığı iddia ediliyor
Fotoğrafın Michael Schumacher'in Cenevre'deki evinde çekildiği iddia edildi. Bu fotoğrafta Schumacher'in yatakta yattığı iddia ediliyor. 



Soruşturma başlatıldı
Habere göre Alman pilotun eşi Corinna, fotoğrafı bulması için polisi harekete geçmeye çağırdı. Schumacher ailesinin başvurusunun ardından olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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