Futbolun efsanesi Pele'den evden çıkmaya utanıyor iddiasına yanıt
Geçirdiği rahatsızlığın ardından evinde tedavi gören Brezilyalı futbol adamı, depresyonda olduğu yönündeki haberlere açıklık getirdi.
Ekim ayında 80. yaşını kutlayacak olan Pele, ''Ben iyiyim. Fiziksel engellerimi kabul ederek futbola olan tutkumu koruyorum. Benim yaşımdaki insanlar için bu normal bir durum.'' ifadeleriyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Futbolun ‘Siyah incisi’ Pele, depresyon tedavisi gördüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Efsane Brezilyalı, yaptığı yazılı açıklamayla yoğun takvimi nedeniyle son günlerde hayranlarıyla buluşamadığını söyledi.
Geçirdiği rahatsızlığın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Pele'nin oğlu Edinho, babasının durumuyla ilgili açıklamalar yaparken şu ifadeleri kullanmıştı; "Düşünün, o bir Kral. Her zaman etkileyici bir figürken, şimdi doğru düzgün yürüyemiyor. Utanıyor, dışarı çıkmak istemiyor.
Çok kırılgan. Kalça protezi takıldı; ancak uygun bir iyileşme geçirmedi. Serbest hareket edemiyor ve bu onda bir tür depresyona neden oldu. İçine kapanık ve isteksiz"