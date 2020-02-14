Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Şubat Beklenti Anketi'nde yıl sonu dolar/TL kuru için beklenti 6,45 oldu.

Merkez Bankası (TCMB) Şubat Beklenti Anketi yayımlandı. Ocakta 6,41 olan yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi, şubatta 6,45’e yükseldi. 12 ay sonrası (Şubat 2021) için kur beklentisi de bu dönemde 6,43’ten 6,51’e yükseldi.

TCMB’nin beklenti anketi sonuçları, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcıların verdikleri yanıtların ortalamasından elde ediliyor.