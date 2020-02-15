Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları başörtülüler de var
FOÇA Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında zorlu komando eğitimlerine katılan ve bu anlamda Türkiye'nin ilk kadın astsubayları olan 20 kadın, kendilerine verilecek kritik görevleri bekliyor.
Tamamı gönüllü kadın astsubaylardan oluşan jandarma komandolar, 2019'un eylül ayında başladıkları 20 haftalık kursu tamamladı. Kursa katıldıkları ilk andan itibaren alanlarında uzman eğitmenlerce fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alan kadın komandolar, bu sürede İzmir'den Uşak'a kadar mesafe koştu, Uşak'tan Trabzon'a kadar yürüyüş mesafesi kat etti. Kadınlar ayrıca bu süre zarfında 61 gece arazide kaldı.
Gözleri bağlı şekilde silahları saniyeler içinde söküp takıyorlar
Eğitimlerini özel alanlar ve arazide gerçekleştiren komandolar, atış konusunda da en iyi olmaları için özenle yetiştirildi. Kurs boyunca roketatar, el bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları ustalıkla kullanan kadın astsubaylar, saniyeler içinde gözleri kapalı bir şekilde silahları tamamen söküp takabiliyor.
Kursta ayrıca harita, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlar dahil tüm silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da kadın komandolara titizlikle anlatıldı.
Gerçeği aratmayan meskun mahal, sızma gibi tatbikatları da başarıyla icra eden kadın komandoların yakın dövüş hareketleri ise eğitmenlerin takdirini kazandı.