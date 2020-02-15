Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları başörtülüler de var

Tamamı gönüllü kadın astsubaylardan oluşan jandarma komandolar, 2019'un eylül ayında başladıkları 20 haftalık kursu tamamladı. Kursa katıldıkları ilk andan itibaren alanlarında uzman eğitmenlerce fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alan kadın komandolar, bu sürede İzmir'den Uşak'a kadar mesafe koştu, Uşak'tan Trabzon'a kadar yürüyüş mesafesi kat etti. Kadınlar ayrıca bu süre zarfında 61 gece arazide kaldı.