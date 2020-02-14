Pegasus pilotunun ifadesinde söyleyemediği şeyler mi var?

9 Şubat günü düşen Pegasus uçağının ikinci pilotu ifadesinde "Kule bize inmeyin demedi" dedi. Ancak kaza yapan Pegasus uçağından önceki 2 THY uçağına da iniş izni verildiği ancak onların hava şartları nedeniyle pas geçtikleri ortaya çıktı.

9 Şubat günü Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazasıyla ilgili soruşturma sürerken, düşen Pegasus Havayolları'na ait uçağın ikinci pilotu Ferdinant Pondaag, tedavi gördüğü hastanede polise verdiği ifadede "Kule bize inmeyin demedi" iddiasında bulundu. Ancak kayıtlar, kaza yapan Pegasus uçağından önce iki THY uçağına da iniş izni verildiğini, ancak THY pilotlarının aşırı rüzgar nedeniyle pas geçtiklerini ve iniş yapmadıklarını ortaya çıkardı. Pegasus pilotları ise, hava koşullarına rağmen iniş yapmayı tercih etmişler.

Pegasus uçağından önceki 2 THY uçağına da izin verilmiş

Pegasus’un üçe bölünen uçağıyla ilgili soruşturma sürerken yardımcı pilotun sadece 'kule inmeyin demedi' diye ifade vermesi ve diğer tüm sorulara 'hatırlamıyorum' karşılığı vermesi dikkat çekti. Ancak kayıtlar bambaşka şeyler söylüyor. Pegasus uçağından önce pas geçen iki THY uçağına da kule tarafından iniş izni verilmiş.

Aynı bilgiler Pegasus pilotlarına da verilmiş

Ancak kayıtlara yansıyan konuşmalara göre THY pilotları, "limitler dahilindeyse inerim yoksa pas geçerim" cevabı vermişler. Sonra da hava koşulları uygun olmadığı için pas geçmişler. THY pilotlarının pas geçmelerine neden olan, hava şartları gibi tüm bilgiler Pegasus pilotuna da verilmiş kule tarafından.

İkinci pilot baskıyla mı ifade verdi

Ardından da iniş izni verilen Pegasus pilotu, pas geçmemeyi tercih ediyor ve uçağı indiriyor. Düşen uçağın ikinci pilotunun, sadece "Kule inmeyin demedi" dedikten sonra diğer ayrıntıları hatırlamamasının dikkat çekici olduğu ve ikinci pilota şirket tarafından baskı yapıldığı şeklinde değerlendirildiği öğrenidi.

Hava Trafik Mevzuatı ne diyor?

Hava Trafik Yönetimi mevzuatı, “kule sadece pist üzerinde yada yakınında uçağın iniş kalkış emniyetini kötü etkileyecek bir engel bulunması durumunda izin iptali, pas geçme talimatı verebiliyor. İniş hattına oturmuş uçağın bulunması halinde Hava Trafik Kulesi yetkilisinin inişi iptal ve pas geçme yetkisi bulunmayıp yetki tamamen pilotun kendi insiyatifindedir" diyor.

Pegasus uçağının kaza yapmasının ardından iniş yapan THY uçağının pistin diğer tarafından inmeyi tercih ettiği öğrenildi. Düşen Pegasus uçağından önceki 2 THY uçağı da aynı şekilde iniş yapmış. Sadece Pegasus uçağının inmekte ısrarcı olduğu belirlendi.

İşte kayıtlara giren tüm bu gelişmeler...