HABER /  DÜNYA

Koronavirüs Çin'de 14 Şubat'ı da etkiledi

Koronavirüsle savaşan Çin'de sevgililer günü hediyeleri değişti. Maske buketi, dezenfektan, mide ilacı il tercihlerden biri oldu.

Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı dünya çapında bin 1.350'yi aştı. Virüs korkusu nedeniye hastalığın ortaya çıktığı Vuhan da dahil olmak üzere başkent Pekin, Şanghay ve diğer büyük kentlerde insanlar mümkün olduğunca dışarı çıkmıyor.

Zira bu korku Çinli çiftlerin sevgililer günü kutlama alışkanlıklarını da etkilemiş durumda.Çin medyasındaki haberlere göre, ülkede her yıl 14 Şubat'ta dolup taşan restoranlar ve çiçekçiler de sinek avlıyor.Şangay'da restoran işleten Bill Hu, bugün sıfır rezervasyon aldığını söylerken, çiçek satan Zhong Wenping de "Bugün en yoğun gün olurdu. Bir hafta önceden çiçekleri hazırlamaya başlardım. Ancak kimse dışarı çıkmak istemiyor" diye konuştu.

Sevgililer günü hediyesi maskeler oldu

Ülkedeki en yaygın online sipariş platformu Meituan Dianping'in verilerine göre, bu sene çifler birbirlerinin evlerine en çok maske buketi, dezenfektanlar ve koruyucu gözlük gönderiyor.

Verilere göre ayrıca, 10 Şubat'tan itibaren üzerine güzel dilekler yazılmış maskeler de en çok satanlar arasında. İkinci sırada ise mide ilaçları, sebze ve meyveler yer alıyor.Platforma göre ayrıca, evlerinden çıkmak istemeyen çiftler birbirlerine sık sık abur cubur paketleri yolluyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Schumacher'in son hali 1.2 milyon euroya basına sızdırıldı
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında bomba iddia kayınpederi yazıp sildi
Devlet Bahçeli'nin İdlib şehitleri sonrası sözlerine Moskova'dan yanıt
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Hizmet ihracatında rekor kırdık
İnsan hakları eylem planı 1 ay içinde tamam! Tüm anneler plana girecek
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş'a milyonlar gelebilir!
ÖNCEKİ HABERLER
Burhan Kuzu Fatih Portakal'a ateş püskürdü yaptığın yayıncılık değil tetikçiliktir
Marmaray sefer sayısı artıyor! 8 dakikada bir tren olacak
Arda Turan Urawa'ya transfer olacak mı?
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi belli oldu
İdlib'te Esed rejimine ait askeri helikopter düşürüldü
Başakşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Yorumlar