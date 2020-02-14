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Aile hekimi randevu alma ekranı 2020 TC ile giriş

Aile hekimi randevu alma MHRS işlemleri nası oluyor sorusu birçok hasta tarafından hala sıkça soruluyor. ALO 182 hastane randevusu alma dışında onlıne olarak MHRS aile hekimi randevu alma işlemini yaparak da kolayca istediğiniz tarih ya da saate hastane randevunuzu alabilirsiniz. MHRS aile hekimi randevusu almak için TC şifreniz ve kimlik bilgilerinizi girmeniz zorunlu.

MHRS Aile hekimi randevu alma işlemleri  birçok insan tarafından hala sıkça aranıyor. Peki MHRS aile hekimi hastane randevu alma işlemleri nasıl oluyor, randevu alırken nelere dikkat etmeliyiz, ALO 182 çağrı merkezi aramak şart mı? MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerden destek alabilirsiniz. Ya da online olarak https://www.hastanerandevu.gov.tr'den hastane randevunuzu kolayca alabilirsiniz.

Rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar online randevu sistemi üzerinden hastanelerde randevularını almaya çalışıyorlar. Öte yandan MHRS randevu alma işlemiyle ilgili birçok kişi merak ettikleri soruları sormaya devam ediyorlar. İşte o sorulardan bazıları.

Hastane kayıt işlemlerinizin yapılabilmesi için randevunuzdan en az 15 dakika önce hasta kayıt birimine başvurmanız gerekmektedir.

RANDEVU NASIL ALINIR?: MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr/ https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

RANDEVUMU NASIL GÖRÜNTÜLEYEBİLİRİM?: Randevu bilgilerinize erişebilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda randevu geçmişini seçerek aldığınız randevuları görebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde ileriye dönük randevularınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

RANDEVUMU NASIL İPTAL EDERİM?: Randevunuzu iptal edebilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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