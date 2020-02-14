Hasan Ali Kaldırım Ankaragücü maçı kadrosunda
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı. Hasan Ali Kaldırım kafilede yer aldı.
Süper Lig'in 22. haftasın Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertli ekibin Ankaragücü kafilesi belli oldu. Sakatlıkları bulunan Rodrigues ile Sadık Çiftpınar kafileye dahil edilmedi, Hasan Ali Kaldırım kamp kadrosunda yer aldı.
Kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Altay, Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.