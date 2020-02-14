İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

Son dakika gelişmesi... İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler enkaz alanında dinleme için sessizlik istedi.

Risk nedeniyle daha önce boşaltılmış

5,8'lik Silivri depreminde zarar gören binanın risk nedeniyle daha önce boşaltıldığı ortaya çıktı. Ancak enkaz altında olan var mı yok mu? kesin bir bilgi bulunmuyor.

"Bina içinde birkaç hurdacı olduğu bilgisi var"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuyla ilgili "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." dedi.

Enkaz altında kalan olup olmadığını araştırılıyor

Mahalle halkı ise itfaiye ekiplerine bina çöktüğü anda yoldan geçenlerin olduğu bilgisini verdi. Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.