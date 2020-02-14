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Marmaray’da sefer sayısı artırılıyor! İlk hedef Maltepe-Zeytinburnu arası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD, Marmaray’da sefer sayısını artırmaya hazırlanıyor. İlk hedef Maltepe-Zeytinburnu arasında sefer sayısının artırılması.

Yüzde 35 zamla gündeme gelen Marmaray’da, tren sefer sayısının artırılması öngörülüyor. Hazırlıkları sürdürülen yeni planlamaya göre 15 dakika yerine 8 dakikada bir tren gelecek. 

"En kısa sürede başlayacak"

Söz konusu teknik çalışmanın tamamlandığı belirtilerek, şu açıklama yapıldı: Hazırlıklar yapıldı. Ulaştırma Bakanlığımızın da onayının ardından söz konusu hatta tren sefer sayılarının artırılması için somut adım atılacak.

En kısa sürede öngörülen yeni planlama hayata geçirilecek.

Marmaray’da, Maltepe-Zeytinburnu arası yolcu talebinin ve mobilizasyonun en yoğun görüldüğü iki nokta. Yolcular, zaman zaman trene binemiyor. İkinci treni beklemek zorunda kalıyor.

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