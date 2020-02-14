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Van'da bomba paniği! En işlek cadde boşaltıldı

VAN şehir merkezinde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta nedeniyle kentin en işlek caddesi tamamen boşaltıldı. Çantaya kontrollü bir şekilde müdahale edilmesi bekleniyor

Alınan bilgilere göre, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Fakiye Teyran Parkı'nın karşısındaki bir banka şubesinin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Tüm cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Çevrede güvenlik önlemi alarak ilk müdahalede bulunan polis ekipleri, ardından tüm caddeyi boşaltarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddedeki binaların da boşaltıldığı olayda, çantaya kontrollü bir şekilde müdahale edilmesi bekleniyor. 

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