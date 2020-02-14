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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Merkez Bankası, 2020 yılı Şubat ayı beklenti anketi istatistiklerini paylaştı. Yıl sonu dolar beklentisi 6.45 TL, enflasyon beklentisi 10.06 olarak açıklandı.

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyon beklentisi yüzde 10.01'den 10.06'ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde 6.41 olan yıl sonu dolar/TL kuru için beklenti ise 6.45 oldu.

TÜFE beklentisi

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.54 iken, bu anket döneminde yüzde 9.61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.51 ve yüzde 8.52 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu dolar beklentisi

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.41 TL iken, bu anket döneminde 6.45 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.43 TL ve 6.51 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi 3.5 oldu

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.4 iken, bu anket döneminde yüzde 3.5 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.7 ve yüzde  3.8 olarak gerçekleşti.

Öte yandan dolar/TL kuru 6.06 seviyesini aşarak son 10 ayın zirvesine yükseldi. Dolar karşısında değer kaybeden euro da TL karşısında yüzde 0.2 değer kazandı ve 6.57 seviyesine çıktı.

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