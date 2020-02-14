Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İmran Han'dan ortak basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan İmran Han Pakistan'da önemli açıklamalarda bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şu anda Suriye'de size saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır. 8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Pakistan olarak, Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Türkiye turizm ve inşaat alanında çok başarılı bir ülke.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İki ülke arasında 13 anlaşmanın imzalanmış olması önemli. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanında yer alacaktır. Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların devredilmesi önemli. Bu vesileyle terör örgütü FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan önlemlerle ilgili teşekkür ediyorum.

Keşmir halkı ile dayanışma içindeyiz. Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır.