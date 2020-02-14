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Vanessa Bryant duyurdu! Mamba'nın yanına Mambacita eklendi

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın lakabı Mamba adını taşıyan spor vakfına, helikopter kazasında babasıyla birlikte hayatını kaybeden 13 yaşındaki Gianna'nın lakabı Mambacita da verildi.

Vanessa Bryant (37), NBA yıldızı Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna’nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir isim değişikliğine gitti.

‘Mambacita da eklendi
41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın ‘Mamba’ lakabıyla hizmet veren spor vakfının adına, Gianna’nın lakabı olan ‘Mambacita da eklendi. Böylece Mamba Spor Vakfı’nın adı, Mamba & Mambacita Spor Vakfı’na dönüştü.

Genç sporculara destek olan vakıf, bugüne dek yüzlerce kıdemli sporcu kadar 10 binden fazla çocuğa yardım etti.


Sosyal medya hesabından duyurdu
Vanessa Bryant, değişim haberini, sosyal medya hesabında eşi ve genç bir basketbolcu olarak eğitim alan kızının forma numaralarına atıf yaparak, “Artık 24 numara ve 2 numara olmadığından Mamba Spor Vakfı’nı, Mamba & Mambacita Spor Vakfı olarak güncelliyoruz” ifadesini kullandı.

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