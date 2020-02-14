Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, idmanlara başladı

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda uzun süredir sakat olan Abdülkadir Ömür'ün idmanlara başladığı "O geri döndü" başlığıyla duyuruldu.

Trabzonspor'da menisküs yırtığı nedeniyle yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür antrenmanlara başladı.

20 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'ta Yunan ekibi AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanmıştı.

Abdülkadir'in sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilmiş oyuncu Almanya'da ameliyat olmuştu.

Trabzon, Abdülkadir'in çalışmalara başladığını duyurdu

Bordo-mavili ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, uzun süredir sakat olan Abdülkadir Ömür'ün idmanlara başladığı "O geri döndü" başlığıyla duyuruldu.