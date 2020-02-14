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Beyoğlu Belediyesinden logo açıklaması

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi, belediyenin Galata Kulesi figürlü resmi logosunun değiştirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İSTANBUL Beyoğlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada; bazı yayın organlarında logonun değiştirildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Bazı medya organlarında kendilerine doğru bilgilendirme yapıldığı halde belediyemizin 'Galata Kulesi' figürlü resmi logosunun değiştirildiği yönünde yersiz ve mesnetsiz haberlere kasıtlı olarak yer verilmiştir" denildi. 

Beyoğlu Belediyesinin 'Türkiye'nin ilk belediyesi' olduğu ve ilk günden itibaren resmi logosunda 'Galata Kulesi' figürünün kullanıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Beyoğlu'nun gerçek kişiliğini en iyi şekilde tasvir eden 'Galata Kulesi' figürünün logodan kaldırılması gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu dahi olmamıştır. Resmi işlemlerimiz ve kurumsal yazışmalarımızın yanı sıra kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz başta olmak üzere tüm mecralarımızda 'Galata Kulesi' figürünün yer aldığı resmi logomuz kullanılmaktadır."

Açıklamada; Beyoğlu armasının ise 2013 yılında tasarlandığını, başkanlık binası ile güneş figüründen oluştuğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Armada yer alan başkanlık binamızın figürü, restorasyon çalışmasıyla tarihin ve modernizmin buluştuğu bir yapı haline gelen başkanlık binamızı; güneş figürü ise Beyoğlu'nda doğan güneşi ve çok sesliliği temsil etmektedir. Söz konusu sembolün belediyemizin logosuyla hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde resmi logomuzun yerine kullanılmamıştır."

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