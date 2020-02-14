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Erzurum'da PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı dağa götürmek için kaçıran PKK’lı teröristler, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Teröristler tutuklanırken, genç kızlara ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verilip, Açıköğretim Lisesi'ne kayıtları yapıldı.

ERZURUM'un Karayazı ilçesine bağlı Geventepe Mahallesi'nde yaşanan olayda; terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan oldukları tespit edilen 2 terörist, 18 yaşındaki N.O. ile 21 yaşındaki D.O.'yu kaçırdı.

Vatandaşların bilgi vermesi üzerine güvenlik güçleri konuyu Erzurum Valisi Okay Memiş'e aktardı. Vali Memiş'in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, genç kızları kurtarmak için harekete geçti.

Jandarma timleri, Geventepe kırsalına düzenledikleri operasyonla 2 teröristi ve dağa kaçırmaya çalıştıkları kızları yakaladı. Karayazı adliyesine getirilen teröristler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verilen genç kızlar, açıköğretim lisesine kaydedildi.

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