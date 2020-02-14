Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Kurucuları arasında yer aldığı AK Parti'den istifa ettikten sonra siyasi kariyerine kuracağı partiyle devam edeceğini açıklayan Ali Babacan'ın yeni partisini duyuracağı tarih belli oldu. Kuruluşu 3 kez ertelenen partinin Mart ayının ilk haftasında duyurması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın hazırlıklarını tamamlama aşamasına getirdiği belirtildi.

Kuruluş dilekçesi mart ayının ilk haftası verilecek

İndependent Türkçe'nin haberine göre; yaklaşık 300 kişilik ekiple siyasi çalışmalarını sürdüren Babacan'ın, partinin kuruluş dilekçesini mart ayının ilk haftasında verebileceği ifade edildi.

Partinin kuruluşu 3. kez ertelendi

Babacan, partinin duyurusunu 2019 yılının son günlerinde yapacağını söylemişti. Çalışmalarını bir türlü noktalayamayan Babacan ve ekibi, kuruluş tarihi için ocak ayının üçüncü, sonrasında şubatın ikinci haftası göstermişti.

İsim ve logo konusunda son düzenlemeler yapılıyor

Babacan cephesinden; partinin ismi ve logosu en çok merak edilen konuların başında gelirken bu konuda artık son rötuşların yapıldığı ifade edildi. Parti kurulduktan sonra mart ayının ortasından itibaren teşkilat çalışmalarına başlanılacak. Her ilde kurulacak 3 kişilik komisyonlar il ve ilçe teşkilatlarında yer alacak kadroları belirleyecek. Söz konusu komisyonlar daha önce Ali Babacan'ın Çalışma Ofisi'ne gönderilen başvuruları da değerlendirecek.

"En kısa sürede vatandaşlarımızın karşısında olacağız" açıklaması

En son 30 Ocak'ta Ali Babacan'ın çalışma ofisinden yapılan açıklamada, "Sayın Ali Babacan'ın liderliğinde geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmaları, Türkiye'nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam etmektedir. Demokrasi tarihimizde belki de ilk defa bu kadar geniş bir tabanın fikirleri ile katkı verdiği bir siyasi hareket oluşmaktadır. Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız. Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir. Hedefimiz, milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak, ülkemiz için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktır. En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız" denilmişti.