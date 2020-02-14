Başakşehir Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Sergen Yalçın ile çıktığı iki maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, zirve adaylarından Medipol Başakşehir'e yenilmekten kurtulamadı. Turuncu-lacivertliler, eski Beşiktaşlı Demba Ba'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Geçen hafta Sivasspor ile berabere kalan Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 43 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlılar ise 36 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda yara aldı.
18. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert Günok kurtardı.
29. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı.
31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
39. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Diaby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top üstten kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
50. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın savunmanın arkasına atılan topuyla buluşan Demba Ba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
56. dakikada Diaby'nin sağdan içeri ortaladığı topu ceza sahası içinde Burak Yılmaz göğsünde kontrol ederek dışarı çevirdi, Elneny'nin şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.
68. dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girerek topu sağdan gelen Diaby'ye çıkardı. Diaby'nin çaprazdan sert şutunu kaleci Mert Günok kurtardı.
76. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu savunmaya çarptı, kaleye giden topu kaleci kontrol etti.
79. dakikada Caiçara'nın sağdan ortaladığı topu Demba Ba ceza sahası içinde kafayla indirdi, Visca'nın müsait pozisyonda kaleye gönderdiği topu kaleci Karius kurtardı.
90+1. dakikada Elneny'nin kontrolünde olan topu Beşiktaş ceza sahası içinde kapan Demba Ba, Karius'tan sıyrılarak açısını kaybetmesine rağmen sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Başakşehir: 1 - 0 :Beşiktaş
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90+3 Ponck), Elia (Dk. 72 Azubuike), Demba Ba, Crivelli
Beşitaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby (Dk. 69 Ljajic), Hutchinson, Boateng, N'Koudou (Dk. 74 Boyd), Burak Yılmaz (Dk. 81 Umut Nayir)
Gol: Dk. 50 Demba Ba (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng, Dk. 85 Boyd (Beşiktaş), Dk. 19 Crivelli, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir, Dk. 86 Epureanu (Medipol Başakşehir)