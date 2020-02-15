Rafadan Tayfa depremzede çocuklar için sahnedeydi

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film kahramanları, depremzede çocukları unutmadı. Elazığ'da düzenlenen Rafadan Tayfa müzikali çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Sahnede Rafadan Tayfa, seyirci sıralarında depremzede çocuklar vardı. TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film kahramanları onlar için Elazığ'daydı.

Salonu dolduran çocuklar, etkinliği meraklı gözlerle takip etti. Akın, Kamil, Hayri ne dediyse çocuklar onu yaptı.

"Alo 155 Rafadan Tayfa Elazığ'da" adlı müzikali, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çocuklarla birlikte izledi. Soylu, bu özel etkinliği sosyal medya hesabından duyurdu.

TRT Çocuk Rafadan Tayfa Müzikali Elazığ'da!



Elazığ'da depremden etkilenen yavrularımıza ve ailelerine moral olan bu güzel etkinlik için @trtcocuk'a, @rafadantayfa ekibine ve @EmniyetGM'ye teşekkürler pic.twitter.com/Ip1KAIwY6p — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 14, 2020

Etkinlik çocukları çok mutlu etti. Rafadan Tayfa ekibi ise onların neşesini paylaştı.

Yapımcı İsmail Fidan, "Biz bu acı haberi aldığımız günden beri buraya gelebilecek günü heyecanla bekliyorduk. İçişleri Bakanımızın davetiyle, Genel Müdürümüz İbrahim Bey'in sevgi ve selamlarıyla burada Elazığlı çocuklarla buluştuk" dedi.