HABER /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV 15 Şubat'a özel tüm temizleme mendillerinde indirim
ADV 15 Şubat'a özel tüm beslenme gereçlerinde indirim

Rafadan Tayfa depremzede çocuklar için sahnedeydi

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film kahramanları, depremzede çocukları unutmadı. Elazığ'da düzenlenen Rafadan Tayfa müzikali çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Sahnede Rafadan Tayfa, seyirci sıralarında depremzede çocuklar vardı. TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film kahramanları onlar için Elazığ'daydı.

Salonu dolduran çocuklar, etkinliği meraklı gözlerle takip etti. Akın, Kamil, Hayri ne dediyse çocuklar onu yaptı.

"Alo 155 Rafadan Tayfa Elazığ'da" adlı müzikali, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çocuklarla birlikte izledi. Soylu, bu özel etkinliği sosyal medya hesabından duyurdu.

Etkinlik çocukları çok mutlu etti. Rafadan Tayfa ekibi ise onların neşesini paylaştı.

Yapımcı İsmail Fidan, "Biz bu acı haberi aldığımız günden beri buraya gelebilecek günü heyecanla bekliyorduk. İçişleri Bakanımızın davetiyle, Genel Müdürümüz İbrahim Bey'in sevgi ve selamlarıyla burada Elazığlı çocuklarla buluştuk" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib'deki gözlem noktalarına asker takviyesi
PKK'lı terörist HDP'li vekilin evinden çıktı
İstanbul'da çöken binada yaşam belirtisi yok
Başakşehir Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Beyoğlu Belediyesinden logo açıklaması
ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Bu hafta borsa kaybettirdi Altın ve döviz kazandırdı
Tesla Almanya'da kuracağı fabrika için 92 hektarlık ormanı yok edecek
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye 2019'da AB ile ticaret fazlası verdi
Muğla'nın Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Cuma namazı nasıl kılınır cuma namazı kaç rekat kılınışı
Yorumlar