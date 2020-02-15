Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'den FETÖ ile ilgili bomba açıklamalar

Eski Genelkurmay Başkanı (2002-2006) Hilmi Özkök, "O zamanlar Fetullahçılık, kanunen bir suç değildi" diye konuştu.

24'üncü Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök yıllar sonra suskunluğunu bozdu ve çok dikkat çekici açıklamalar yaptı.

FETÖ'nün TSK için her zaman bir tehdit olduğunu dile getiren Özkök, "Fetullahçıları niçin ordudan temizlemediniz?" sözlerine "O zamanlar Fetullahçılık, kanunen bir suç değildi. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye 'Ordudan atmak' gibi ağır bir ceza verilebilir mi?" yanıtını verdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e önemli açıklamalar yapan Hilmi Özkök, şunları kaydetti:

"Fetullahçılık, kanunen bir suç değildi"

-Evet, bana diğer bir yanlış yüklenme de görevim sırasında Fetullahçıları ordudan atıp atmadığımdır. Aslında diğer bazı komutanlara da aynı konuda sorular yöneltiliyor. 2002-2006 yıllarında o zamanki adıyla 'Cemaat' olan Fetullahçılık, kanunen bir suç değildi. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye 'Ordudan atmak' gibi ağır bir ceza verilebilir mi?

"YAŞ kararıyla ordudan ihraç etmekteydik"

-Ancak biz İstihbarat organlarının (MİT ve Emniyet İstihbarat birimleri) bu gibi yapılara veya düşünce sistemlerine bulaşanları bize bildirdiğinde veya biz böyle bir duruma vakıf olduğumuzda bu kişilerin hem askeri hem de irticai örgüt bağlantılarından emir aldıklarını değerlendirerek 'disiplinsizliklerine' kanaat getirdik. Bu nedenden dolayı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla ordudan ihraç etmekteydik.

"Niçin atmadınız, ne yaptınız? diye sorguya çekiyor"

-Zararlılar ünlü söylemde belirtildiği üzere 'bataklıktaki sivrisinekler' gibidir. Bataklık kurutulmadıkça yok edilemezler. Şimdi bazıları TSK'yı 'Niçin atmadınız, ne yaptınız?' diye sorguya çekiyor. Biz elimizden geldiği kadar sivri sinekleri bertaraf ettik. Ancak uzun yıllardır var olan bu bataklığı biz kurutamadık.

"Genelkurmayın yetkisi yoktu"

-Bana, "TSK'da bu kadar çok Fetullahçı olduğunu, bunların 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunabileceğini bekliyor muydunuz?" diye soruyorsunuz. Ben 2002-2006 dönemini ve birkaç yıl öncesini değerlendirebilirim. Kuvvet Komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı'nın irticai örgütlerle ilgili istihbarat yetki, sorumluluk ve teşkilatı yoktu. TSK istihbarat birimleri sadece savaş istihbaratı konularında faaliyet gösterir.