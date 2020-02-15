İbrahim Hacıosmanoğlu: Ali Koç, Berat Albayrak'a küfür ettirdi

Bir dönem Trabzonspor'da başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Alanyaspor maçında Maliye Bakanı Berat Albayrak'a küfür ettirdiğini iddia etti.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında kavga yeni başlıyor. Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına başka amaçla geldiğini iddia etti.

Fenerbahçe stadyumunda Maliye Bakanı Berat Albayrak'a edilen küfürlerin Ali Koç tarafından organize edildiğini dile getiren Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'un devlet tarafından korunmadığını belirtti.

''Türkiye siyasetini dizayn etmek için bu göreve geldi"

Gezi olaylarını da hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Ali Koç neden Fenerbahçe'nin başına geldi? Ailesi futbol dışında kalırken Ali Koç'un Fenerbahçe'nin üzerinden Türkiye siyasetini dizayn etmek için bu göreve geldi." dedi.

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak saldırıya uğruyor

Aziz Yıldırım döneminde Trabzonspor'un şampiyonluğunun gasp edildiğine vurgu yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman konusunda da çok sert konuştu. Süleyman Soylu ve Berat Albayrak ikilisinin başarılı olması nedeniyle saldırıya uğradığını ifade eden Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'un bu sene şampiyon olacağına inanıyor.