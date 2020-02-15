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Ali Koç: Omuz omuza bu maçı aldık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Türk Telekom'u yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada ''Futbol takımımızın, bugün Ankaragücü ile oynayacağı maç için İstanbul’dan gelenler de var. Burada omuz omuza bu maçı aldık.'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Türk Telekom'a karşı elde ettiği Türkiye Kupası galibiyetinin ardından sporcular ile teknik ve idari heyeti tebrik etti. Maçın ardından sarı lacivertli taraftarların fotoğraf çektirme isteğine de kayıtsız kalmayan Ali Koç, taraftarlarla yakından ilgilendi.

Müsabakanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Koç, çekişmeli bir maç oynandığının altını çizerek, "Beklediğimizden zor bir maç oldu. Öncelikle iki takımı da kutlamak lazım. Türk Telekom’u kutluyorum, özellikle ilk yarı çok iyi oynadılar. Bizim takımımız da ikinci yarı müthiş bir savunma yaptı. Yönetim olarak Ankara’daki tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Futbol takımımızın, yarın Ankaragücü ile oynayacağı maç için İstanbul’dan gelenler de var. Burada omuz omuza bu maçı aldık. Önemli olan pazar günü kazanabilmek. Yarın da futbol maçımız var. Üç günde üç maç Ankara’da, inşallah üçünde de galibiyetle, zaferle ayrılırız" dedi ve sözlerini noktaladı.

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