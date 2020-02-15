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Yüksek binalara serbestlik kalktı! Kimse kafasına göre yapamacak

Meclis'te dün alınan karara göre dikey yapılaşmanın önüne geçecek kanun teklifi yasa haline geldi. Bundan sonra kimse kafasına göre yüksek bina dikemeyecek.

İmar Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Serbest olarak belirlenemeyecek

Buna göre, imar planlarında bina yükseklikleri artık serbest olarak belirlenemeyecek.İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren, özellik arz eden binaların projeleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde uzman mühendis gözetiminde yapılacak.

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