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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dertli ben de kayboldum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sürücülere zor anlar yaşatan Malazgirt Bulvarı ve Ostim-Batıkent'teki kavşaklar için “Sormayın, o kavşakta ben de kayboldum” dedi.

Yerel seçimden önce yapılan kavşaklar labirenti andırıyor. İlerleyebilmek için yavaşlayıp sağlı-sollu tüm tabelaları dikkatli okumazsanız, kendinizi başka bir noktada bulabilirsiniz.

Bilkent Köprülü kavşağı da sürücülerin şikayetçi olduğu noktalardan birisi.  Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerle sohbetinde özellikle yeni açılan Bilkent kavşağına yönelik şikâyetleri dinlerken “Sormayın, o kavşakta ben de kayboldum” diye serzenişte bulundu.

Fatma Girik de yanlış yerden dönmüş

Yavaş, sinema oyuncusu Fatma Girik’in Ankara’da tedavi olduğu sırada Şehir Hastanesi’ne gitmeye çalışırken yanlış yerden döndüğünü ve hastaneye ulaşmak için iki kez tur attığını anlattı. Yavaş, “Vallahi kavşağı haritayla çalışmak gerekiyor. Ancak bu kadar kötü ve karmaşık planlanabilir” diye yakındı.

Şehir merkezini Bilkent Üniversitesi Kampusu, Bilkent Yerleşkesi ve şehir hastanesini bağlayan bu kavşaktaki sorun, şimdilik uyarı tabelalarıyla çözülmeye çalışılıyor.

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