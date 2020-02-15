Mert Günok: Şampiyonluk yolunda büyük bir adım attık

Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok, ''Kazanmamız gereken maçtı. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım attık, bir rakibin bayağı üstüne çıktık" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Milli file bekçisi "Elimden geleni yapıyorum. Takım olarak performansımızı ilerletmek için çalışıyoruz. Bizim için çok büyük bir adımdı. Kazanmamız gereken maçtı. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım attık, bir rakibin bayağı üstüne çıktık" dedi.

''Takıma faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum''

Mert Günok, en fazla kurtarış yaptığı maç olduğunun hatırlatılması üzerine de "Kurtarış sayıları çok fazla değil. Bazen üstünüze gelen top da kurtarış sayılıyor. İstatistiklere çok fazla önem vermiyorum. Takıma faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum." dedi.