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Demba Ba eski takımını boş geçmedi

Başakşehir’in, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkarırken, eski takımını da boş geçmemiş oldu.

Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tek golü Demba Ba’dan geldi. Senegalli futbolcu, eski takımı Beşiktaş’a attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkarmış oldu.

Ayrıca siyah-beyazlıların, turuncu-lacivertli takıma karşı 2014-2015 sezonunda deplasmanda aldığı son galibiyette de gollerin biri Ba’dan gelmişti. O maçta Beşiktaş’a üç puanı kazandıran başarılı futbolcu, bu akşam da Başakşehir’i güldürdü.

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