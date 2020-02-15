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Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 83-81 mağlup ederek finale yükseldi.

Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe pota altı üstünlüğünü kullanarak Fall’a 3 faul yaptırdı ve faul atışlarıyla sayı üretti. Türk Telekom, Campbell’ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 12-9 öne geçti. Hücumda etkili olamayan sarı lacivertliler karşısında Muhammed Baygül ile sayı üreten Türk Telekom periyodu 23-21 önde tamamlandı.

İkinci periyotta Fenerbahçe hücumda Melih Mahmutoğlu ile sayılar bulsa da savunmada rakibinin sayılarına engel olmadı. Türk Telekom Johnson ve Wiltjer ile bulduğu sayılarla farkın kapanmasını engelledi: 45-39. Periyodun bitimine 1 dakika kala sarı-lacivertliler Vesely’nin kullandığı faul atışıyla farkı 1’e indirdi: 45-44. Kalan dakikalarda hücumda hata yapmayan Türk Telekom devreyi 48-45 üstünlükle tamamladı.

Devreye önde giren Türk Telekom, savunmada aksasa da 3 sayı çizgisinden bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermedi. Hızlı hücumlarla sayı üreten Fenerbahçe Beko, faul atışları ile beraberliği sağladı: 69-69

Dördüncü periyodun ilk 4 dakikası iki takım da sayı üretemedi. Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Kalinic ile bulduğu sayılarla maçın başından beri ilk kez öne geçti: 76-71. Türk Telekom bitime 45 saniye kala Fall’ın sayısı ile farkı 1’e indirdi: 78-79. Son dakikalarda faul atışlarında hata yapmayan sarı lacivertliler, maçı 83-81 kazandı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takip etti.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, pazar günü saat 17.00’de Ankara Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

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