Muslera ile 3 yıl daha! İşte sözleşme detayları

Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin 2021 yılında sona erecek olan kontratı 2024'e kadar uzatılacak.

Fernando Muslera, hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinin önemli isimleriden biri olmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibe imza attığı 2011'den bu yana yakaladığı form grafiğinin yanı sıra karakteriyle de ön plana çıkan Uruguaylı file bekçisi, jubilesini de Galatasaray'da yapacak.

3 yıllık sözleşme

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Muslera'ya 3 yıllık yeni kontrat önerilecek. Gelecek yıl bitecek olan sözleşmesi 2024'e kadar uzatılacak olan tecrübeli kalecinin ücretinde de indirim yapılacak.

Futbolu burada bırakacak

Türkiye'de forma giydiği 9 yılda 14 kupa kaldıran ve kaptanlık seviyesine kadar yükselen 33 yaşındaki eldiven, Galatasaray'ın önerisine 'evet' diyecek ve futbola sarı-kırmızılılarda veda edecek.

İşte sözleşme detayları

Mevcut sözleşmesi gereği yıllık 3 milyon 575 bin euro maaş alan Muslera, 2017-2018 sezonuna kadar maç başı 20 bin euro bonus alıyordu. Bu prim 2017-2018 sezonunun başında yapılan yeni anlaşmayla lig ve Avrupa'da alınan her puan için 5 bin euro prim olarak revize edildi. Yönetim, 3 yıllık yeni kontrat teklifinde maaşında değişiklik yapmadan puan başı primini kaldırmayı hedefliyor.

Tarihe geçti

Galatasaray'da 355 resmi maça çıkan Muslera, 117 maçta kalesini kapattı. Sarı-kırmızılılarda 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kaldırarak tarihe geçti.