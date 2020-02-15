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Beşiktaş'ta Mircea Lucescu ikilemi

Mirce Lucescu'nun sağlık durumu nedeniyle 'uzun vadeli' plan yapılamaması sonrasında bazı yöneticilerin görüşü de negatife döndü.

Beşiktaş yönetiminin kulübün futbol aklı olarak göreve getirmek için temaslarda bulunduğu Mircea Lucescu'nun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Fikir değişikliği yaşanıyor
Altyapıda uygulanacak sistemden gelecek planlamasına kadar hemen her konuda yönetime de danışmanlık yapması düşünülen Rumen teknik adam için yönetim kurulunda da fikir değişikliği yaşanıyor. Luce'ye olumlu bakan isimler her geçen gün azalıyor. 

Sağlık durumu soru işareti
Hafta başında İstanbul'a gelmesi beklenen ancak sağlık sorunları nedeniyle gelişini erteleyen 74 yaşındaki teknik adam ile uzun vadeli bir plan yapılamayacağını savunan yöneticiler, Luce'nin gelişine de olumsuz bakıyor. 

Kendi durumu ölçecek
İlk etapta 5-6 ay süreyle kendisini ve mevcut yapının durumunu ölçecek olan ve bunu Beşiktaş yönetimine şart koşan 74 yaşındaki Lucescu, bu süreçte yönetimin planlarına yardım edecek. Bu arada Mircea Lucescu ile henüz parasal konuları konuşmayan Beşiktaş Yönetimi, mali sıkıntılar nedeniyle Rumen teknik adama makul ölçülerde bir teklifte bulunacak.

Son kararı Çebi verecek
Başkan Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki birkaç gün içinde İstanbul'a beklediği Lucescu ile görüşüp son kararını da verecek.

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