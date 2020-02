Adana'da 3.5 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi

ADANA'da güvenlik güçlerinin bir emlakçıya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlakçıda kobra zehri olduğu bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 314 tüp zehir ele geçirildi. Güvenlik güçleri, iş yerinde bulunan H.K., M.Ş.E., O.U. ve U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde kobra zehrini M.E. isimli kişiden aldıklarını söyledi. Bunun üzerine M.E. de gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden M.E., O.U.'nun kendisini arayarak ellerinde bulunan zehri satmasını teklif ettiğini iddia etti.

Piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri, sahte olup olmadığının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kanser hastalığı ve kozmetik de kulanılıyor

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu ve küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu belirtiliyor.