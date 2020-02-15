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Cem Uzan Ahmet Kaya şarkısı paylaştı! Bakın kimlere gözdağı verdi

Türkiye'ye döneceğini açıklayan Cem Uzan, arka fonda Ahmet Kaya şarkısının çaldığı bir video paylaştı ve "Yakında belgeleri açıklayacağım" notu düşerek gözdağı verdi.

Son dönemde Türkiye'ye döneceği konuşulan Genç Parti Genel Bakanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz" şarkısı

Arka planda Ahmet Kaya'nın "Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz" şarkısının çaldığı videoda Uzan'ın Türkiye'de uğradığı operasyonlara ait görüntülere yer verildi.

"Yakında belgeleri açıklayacağım"

Paylaşımında bir dönem büyük haksızlıklara uğradığını öne sürüp "Yakında belgeleri de açıklayacağım" notunu düşen Uzan, Abdullah Gül, Ali Babacan, Abdüllatif Şener gibi isimleri suçladı.

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