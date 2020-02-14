Türkiye'den Google'a 98,3 milyon liralık ceza

13.02.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.